ВСУ нанесли точный удар по командному пункту оккупантов в Светлодарске: что известно
Киев • УНН
Украинские военные атаковали пункт управления 3-го армейского корпуса рф в оккупированном Светлодарске Донецкой области. В течение недели ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов в регионе.
Силы обороны нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном Светлодарске, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
"10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - говорится в сообщении.
Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков, резюмировали в Генштабе.
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