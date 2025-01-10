ВСУ нанесли точный удар по командному пункту оккупантов в Светлодарске: что известно

ukenru
Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 28800 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10:22 • 106000 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
09:45 • 103010 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
09:37 • 104200 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
09:34 • 101358 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 80202 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106582 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120857 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125722 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 128260 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

 • 34461 просмотра
Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

 • 27151 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 100044 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 24371 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105350 просмотра
публикации
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 5308 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

10:22 • 106001 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105348 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 207785 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 169763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 100042 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 112944 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 120766 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 119078 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 117247 просмотра
Актуальное
ВСУ нанесли точный удар по командному пункту оккупантов в Светлодарске: что известно

ВСУ нанесли точный удар по командному пункту оккупантов в Светлодарске: что известно

Киев  •  УНН

 • 4013 просмотра

Read in English

Украинские военные атаковали пункт управления 3-го армейского корпуса рф в оккупированном Светлодарске Донецкой области. В течение недели ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов в регионе.

Силы обороны нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном Светлодарске, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

"10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков, резюмировали в Генштабе.

166 боевых столкновений за сутки: где горячее всего на фронте и какие позиции атакует враг10.01.25, 16:27 • 4865 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы