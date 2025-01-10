ВСУ нанесли точный удар по командному пункту оккупантов в Светлодарске: что известно

Силы обороны нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном Светлодарске, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

"10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вс рф в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков, резюмировали в Генштабе.

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