Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Бизнес в Украине уже находится в отчаянии и готов публично говорить о давлении на предпринимателей со стороны налоговой и силовиков. Для того, чтобы ситуация изменилась, власть должна быть более открытой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Да, бизнес сегодня находится в крайне тяжелом положении, и из-за войны, и из-за давления. Мы помним и кейс Мазепы, мы помним, что инициатива Манифест 42 появилась не просто так, а потому, что бизнес испытывает на себе большое давление. Это и правоохранители, которые требуют коррупционную ренту, и налоговая, которая блокирует налоговые накладные, которая не возвращает НДС и создает большое количество преград для ведения бизнеса. И при этом бизнес помогает армии, сохраняет рабочие места, платит налоги", - отметил Амелин.

Он добавил, что давление на бизнес вызывает серьезные риски, ведь 70% трудоустроенных украинцев работают в частном секторе.

"И это приводит к тому, что бизнес готов уже не молчать, а публично отстаивать свои права", - добавил Амелин.

Эксперт подчеркнул, что недовольство предпринимателей растет, и бизнесу уже нечего терять.

"Большое количество бизнеса потеряло производство, свои возможности, оборотный капитал - почти все. И власть не помогает - а только создает проблемы, поэтому бизнес в отчаянии и уже готов прямым текстом называть силовиков внутренним врагом, который помогает внешнему врагу", - сказал Амелин.

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По его мнению, власть должна быть более открытой к диалогу с бизнесом, а также ей следует обратить больше внимания на региональные объединения предпринимателей и помогать им. Амелин напомнил, что в конце января состоялась встреча вице-премьер-министра Юлии Свириденко с представителями бизнеса, на которой, по его словам, предприниматели озвучили 13 основных требований.

В то же время Амелин сомневается, что Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте сможет кардинально изменить ситуацию с давлением на бизнес, ведь перечень вопросов, которыми он планирует заниматься, слишком узок.

"То, что было озвучено Зеленским, оно касается изменения закона о БЭБ и короткий трехмесячный мораторий на проверки, все. А этого не достаточно, поэтому эта инициатива - это хорошо, но я считаю, что она не изменит ситуацию, и кейсов таких, которые были с Мазепой, будет много. Через два месяца закончится мораторий - и поверьте, вы увидите еще десятки Мазеп, и силовики будут двигаться очень быстро, чтобы никто не успел пожаловаться публично", - отметил Амелин.

Напомним

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует.

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.