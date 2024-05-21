"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Законопроект №11264, который предусматривал введение нового налога для бездетных украинцев будет отозван из Рады. Об этом заявил сам автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко, передает УНН.

Детали

Уважаемые граждане и друзья. Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и извиняюсь перед теми у кого этот законопроект вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность. Если общество против даже обсудить эту концепцию, то его отзываю - написал Гривко на своей странице в Facebook.

В то же время на сайте Рады указано, что законопроект "Предоставлено для ознакомления".

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Дополнение

Также сам Гривко на своей странице в Facebook продолжает настаивать, что этот закон призван улучшить демографическую ситуацию в стране. По его словам, на полученные от налога средства можно было бы улучшить денежную поддержку, дать возможность получить свое жилье, авто и возможности для семейного бизнеса.

В советской Украине был налог 6% у кого не было детей, его платили с 20-50. Он работал с 1941 по 1991. И за этот налог строилось жилье для семей, школы, детсады, выплачивалась помощь семьям и т.д... И от него больше всего получила Украина. То, что стало известно из открытых источников... Хотя в то время меня не было и достоверно сказать не могу, только по обрывкам информации - заявил Гривко.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести налог для украинцев, которые имеют менее трех детей. УНН подробно разобрал этот документ, который предусматривает налог для всех украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, если те имеют менее трех детей.