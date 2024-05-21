"Податок на бездітність" скасовується: після шквалу критики нардеп обіцяє відкликати свій одіозний законопроєкт

ukenru
14:28 • 81396 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 79184 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 88808 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 86048 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 97233 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 97663 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 123822 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140602 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142153 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 280161 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.9 м/с
46 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 77000 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 68711 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 79419 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 72264 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 67341 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 81311 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 280103 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 383744 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 396981 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 310580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 31256 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 30742 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 71601 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 87194 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 97675 перегляди
Актуальне
"Податок на бездітність" скасовується: після шквалу критики нардеп обіцяє відкликати свій одіозний законопроєкт

"Податок на бездітність" скасовується: після шквалу критики нардеп обіцяє відкликати свій одіозний законопроєкт

Київ • УНН

 • 18105 перегляди

Народний депутат Сергій Гривко відкликає законопроект №11264, який пропонував запровадити новий податок для бездітних українців, після того, як зіткнувся з негативною реакцією суспільства.

Законопроєкт №11264, який передбачав введення нового податку для бездітних українців буде відкликано з Ради. Про це заявив сам автор законопроєкту нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко, передає УНН.

Деталі 

Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю

- написав Гривко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас на сайті Ради вказано, що законопроєкт "Надано для ознайомлення".

Image

Сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати - Мінсоцполітики 22.04.24, 12:26 • 108895 переглядiв

Доповнення 

Також сам Гривко на своїй сторінці у Facebook продовжує наполягати, що цей закон покликаний покращити демографічну ситуацію в країні. За його словами, на отримані від податку кошти можна було б покращити грошову підтримку, дати можливість отримати своє житло, авто та можливості для сімейного бізнесу.

У радянській Україні був податок 6% в кого не було дітей, його платили з 20-50. Він працював з 1941 по 1991. І за цей податок будувалось житло для сімей, школи, дитсадки, виплачувалась допомога сім'ям, тощо... І від нього найбільше отримала Україна. Те що стало відомо з відкритих джерел... Хоча в той час мене не було і достовірно сказати не можу, тільки по уривкам інформації 

- заявив Гривко. 

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести податок для українців які мають менш ніж троє дітей. УНН детально розібрав цей документ, який передбачає податок для всіх українців віком від 21 до 58 років, якщо ті мають менш як троє дітей. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40