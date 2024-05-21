"Податок на бездітність" скасовується: після шквалу критики нардеп обіцяє відкликати свій одіозний законопроєкт
Київ • УНН
Народний депутат Сергій Гривко відкликає законопроект №11264, який пропонував запровадити новий податок для бездітних українців, після того, як зіткнувся з негативною реакцією суспільства.
Законопроєкт №11264, який передбачав введення нового податку для бездітних українців буде відкликано з Ради. Про це заявив сам автор законопроєкту нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко, передає УНН.
Деталі
Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю
Водночас на сайті Ради вказано, що законопроєкт "Надано для ознайомлення".
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Доповнення
Також сам Гривко на своїй сторінці у Facebook продовжує наполягати, що цей закон покликаний покращити демографічну ситуацію в країні. За його словами, на отримані від податку кошти можна було б покращити грошову підтримку, дати можливість отримати своє житло, авто та можливості для сімейного бізнесу.
У радянській Україні був податок 6% в кого не було дітей, його платили з 20-50. Він працював з 1941 по 1991. І за цей податок будувалось житло для сімей, школи, дитсадки, виплачувалась допомога сім'ям, тощо... І від нього найбільше отримала Україна. Те що стало відомо з відкритих джерел... Хоча в той час мене не було і достовірно сказати не можу, тільки по уривкам інформації
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести податок для українців які мають менш ніж троє дітей. УНН детально розібрав цей документ, який передбачає податок для всіх українців віком від 21 до 58 років, якщо ті мають менш як троє дітей.