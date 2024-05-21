"Податок на бездітність" скасовується: після шквалу критики нардеп обіцяє відкликати свій одіозний законопроєкт

Законопроєкт №11264, який передбачав введення нового податку для бездітних українців буде відкликано з Ради. Про це заявив сам автор законопроєкту нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко, передає УНН.

Деталі

Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю

Водночас на сайті Ради вказано, що законопроєкт "Надано для ознайомлення".

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Доповнення

Також сам Гривко на своїй сторінці у Facebook продовжує наполягати, що цей закон покликаний покращити демографічну ситуацію в країні. За його словами, на отримані від податку кошти можна було б покращити грошову підтримку, дати можливість отримати своє житло, авто та можливості для сімейного бізнесу.

У радянській Україні був податок 6% в кого не було дітей, його платили з 20-50. Він працював з 1941 по 1991. І за цей податок будувалось житло для сімей, школи, дитсадки, виплачувалась допомога сім'ям, тощо... І від нього найбільше отримала Україна. Те що стало відомо з відкритих джерел... Хоча в той час мене не було і достовірно сказати не можу, тільки по уривкам інформації