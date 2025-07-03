Надеюсь, что во время председательства Дании в ЕС переговорный кластер будет открыт - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на открытие переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС во время председательства Дании в Евросовете. Он также подчеркнул важность сохранения мощи ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательства Дании вопрос вступления Украины в Европейский союз будет продвигаться вперед и будет открыт переговорный кластер. Об этом Глава государства заявил во время выступления перед участниками гала-ужина по случаю начала председательства Дании в Евросовете, сообщает УНН.
Я надеюсь, что во время председательства Дании вопрос вступления Украины в ЕС будет двигаться и наконец откроется переговорный кластер
Президент Украины добавил, что ЕС должен сохранять свою мощь, несмотря на попытки тех, кто хочет его разорвать.
Мы должны защитить ЕС от тех, кто хочет его разорвать и сломать. По личным или коррупционным причинам. Но ЕС должен оставаться мощным, ведь это дает силы ЕС в глобальной конкуренции
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Дании Фредериком X. Обсуждались патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и поддержка ветеранов. Зеленский также пригласил датские компании присоединяться к проектам протезирования и реабилитации.
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