Надеюсь, что во время председательства Дании в ЕС переговорный кластер будет открыт - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательства Дании вопрос вступления Украины в Европейский союз будет продвигаться вперед и будет открыт переговорный кластер. Об этом Глава государства заявил во время выступления перед участниками гала-ужина по случаю начала председательства Дании в Евросовете, сообщает УНН.

Я надеюсь, что во время председательства Дании вопрос вступления Украины в ЕС будет двигаться и наконец откроется переговорный кластер - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что ЕС должен сохранять свою мощь, несмотря на попытки тех, кто хочет его разорвать.

Мы должны защитить ЕС от тех, кто хочет его разорвать и сломать. По личным или коррупционным причинам. Но ЕС должен оставаться мощным, ведь это дает силы ЕС в глобальной конкуренции - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Дании Фредериком X. Обсуждались патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и поддержка ветеранов. Зеленский также пригласил датские компании присоединяться к проектам протезирования и реабилитации.

Открытие переговорных кластеров с ЕС и усиление обороноспособности: Зеленский назвал топ-темы визита в Данию