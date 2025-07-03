Сподіваюся, що під час головування Данії в ЄС переговорний кластер буде відкрито - Зеленський

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
15:32 • 10392 перегляди
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
Ексклюзив
14:02 • 38850 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
13:42 • 44616 перегляди
Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості
Ексклюзив
12:41 • 46485 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 66376 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 93105 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 59718 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 57572 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 40485 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 29496 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
56%
751мм
Популярнi новини
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 74602 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план3 липня, 09:55 • 122605 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT3 липня, 10:48 • 59099 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади3 липня, 10:55 • 84381 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 91785 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”14:09 • 36964 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 42298 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 42497 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 52868 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 92774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 75322 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 63605 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 70129 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 75907 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 129583 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Сподіваюся, що під час головування Данії в ЄС переговорний кластер буде відкрито - Зеленський

Київ • УНН

 • 165 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відкриття переговорного кластера щодо вступу України до ЄС під час головування Данії в Єврораді. Він також наголосив на важливості збереження потужності ЄС.

Сподіваюся, що під час головування Данії в ЄС переговорний кластер буде відкрито - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Данії питання вступу України до Європейського союзу буде рухатися вперед і буде відкрито переговорний кластер. Про це Глава держави заявив під час виступу перед учасниками гала-вечері з нагоди початку головування Данії у Єврораді, повідомляє УНН.

Я сподіваюся, що під час головування Данії питання вступу України до ЄС буде рухатися інарешті відкриється переговорний кластер 

- зазначив Зеленський.

Президент Україні додав, що ЄС має зберігати свою потужність попри намагання тих, хто хоче його розірвати.

Ми повинні захистити ЄС від тих, хто хоче його розірвати і зламати. З особистих або корупційних причин. Але ЄС повинен залишатися потужним, адже це дає сили ЄС у глобальній конкуренції 

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком X. Обговорювалися патронат над постраждалими регіонами, співпраця у військовій медицині та підтримка ветеранів. Зеленський також запросив данські компанії долучатися до проєктів протезування та реабілітації.

Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Фредерік X
Європейський Союз
Данія
Володимир Зеленський
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9