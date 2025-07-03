Сподіваюся, що під час головування Данії в ЄС переговорний кластер буде відкрито - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відкриття переговорного кластера щодо вступу України до ЄС під час головування Данії в Єврораді. Він також наголосив на важливості збереження потужності ЄС.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Данії питання вступу України до Європейського союзу буде рухатися вперед і буде відкрито переговорний кластер. Про це Глава держави заявив під час виступу перед учасниками гала-вечері з нагоди початку головування Данії у Єврораді, повідомляє УНН.
Я сподіваюся, що під час головування Данії питання вступу України до ЄС буде рухатися інарешті відкриється переговорний кластер
Президент Україні додав, що ЄС має зберігати свою потужність попри намагання тих, хто хоче його розірвати.
Ми повинні захистити ЄС від тих, хто хоче його розірвати і зламати. З особистих або корупційних причин. Але ЄС повинен залишатися потужним, адже це дає сили ЄС у глобальній конкуренції
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком X. Обговорювалися патронат над постраждалими регіонами, співпраця у військовій медицині та підтримка ветеранів. Зеленський також запросив данські компанії долучатися до проєктів протезування та реабілітації.
Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії