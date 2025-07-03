Сподіваюся, що під час головування Данії в ЄС переговорний кластер буде відкрито - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Данії питання вступу України до Європейського союзу буде рухатися вперед і буде відкрито переговорний кластер. Про це Глава держави заявив під час виступу перед учасниками гала-вечері з нагоди початку головування Данії у Єврораді, повідомляє УНН.

Я сподіваюся, що під час головування Данії питання вступу України до ЄС буде рухатися інарешті відкриється переговорний кластер - зазначив Зеленський.

Президент Україні додав, що ЄС має зберігати свою потужність попри намагання тих, хто хоче його розірвати.

Ми повинні захистити ЄС від тих, хто хоче його розірвати і зламати. З особистих або корупційних причин. Але ЄС повинен залишатися потужним, адже це дає сили ЄС у глобальній конкуренції - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком X. Обговорювалися патронат над постраждалими регіонами, співпраця у військовій медицині та підтримка ветеранів. Зеленський також запросив данські компанії долучатися до проєктів протезування та реабілітації.

Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії