Над Украиной сбили 56 дронов и 2 ракеты во время ночной атаки рф

россия ночью атаковала Украину 122 беспилотниками, ракетами С-300 и пятью Х-59/69, уничтожено 56 дронов и 2 ракеты в 14 областях, еще 6 дронов покинули воздушное пространство Украины: пять - в россию, один - в беларусь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 ноября (с 19.30 19 ноября) противник нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины по Харьковщине, 5-ю управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине. Также оккупанты били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. В результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять - в россию, один - в беларусь