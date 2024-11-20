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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки сбитых дронов упали в двух районах Киева: что повреждено

Обломки сбитых дронов упали в двух районах Киева: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

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В Подольском районе Киева обломки дронов повредили автомобиль и окна нежилого помещения. В Оболонском районе обломки упали на открытую территорию, пострадавших нет.

Во время утренней российской атаки беспилотниками обломки дронов повредили автомобиль и окна нежилого помещения в Подольском районе. Кроме того, обломки упали на открытую территорию в Оболонском районе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН

По данным КГВА, в результате утренней атаки российскими дронами по столице зафиксировано падение обломков:

  • Подольский район:

Произошло падение обломков на автомобиль. Пожар не обнаружен. Остальное выясняется.

Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении Остальное выясняется.

  • Оболонский район:

Обломки упали на открытой территории. Без последствий.

Информации о пострадавших не поступало, указали в КГВА. 

Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве20 нояб. 2024, 07:12 • 12920 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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