Обломки сбитых дронов упали в двух районах Киева: что повреждено
Киев • УНН
В Подольском районе Киева обломки дронов повредили автомобиль и окна нежилого помещения. В Оболонском районе обломки упали на открытую территорию, пострадавших нет.
Во время утренней российской атаки беспилотниками обломки дронов повредили автомобиль и окна нежилого помещения в Подольском районе. Кроме того, обломки упали на открытую территорию в Оболонском районе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
По данным КГВА, в результате утренней атаки российскими дронами по столице зафиксировано падение обломков:
- Подольский район:
Произошло падение обломков на автомобиль. Пожар не обнаружен. Остальное выясняется.
Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении Остальное выясняется.
- Оболонский район:
Обломки упали на открытой территории. Без последствий.
Информации о пострадавших не поступало, указали в КГВА.
Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве20 нояб. 2024, 07:12 • 12920 просмотров