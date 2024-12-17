Над Украиной сбили 20 вражеских дронов, еще 10 не достигли целей
Киев • УНН
россия атаковала Украину 31 беспилотником из районов Брянска и Орла. Силы обороны уничтожили 20 дронов в пяти областях, еще 10 не достигли целей из-за противодействия ВСУ.
Ночью россия атаковала Украину 31 беспилотником, уничтожено 20 дронов, еще 10 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
В ВС ВСУ сообщили, что в ночь на 17 декабря (с 23.00 16 декабря) противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локально потеряны). Один БпЛА - в воздухе
Попаданий, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Боевая работа продолжается.
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