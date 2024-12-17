Над Украиной сбили 20 вражеских дронов, еще 10 не достигли целей

Ночью россия атаковала Украину 31 беспилотником, уничтожено 20 дронов, еще 10 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

В ВС ВСУ сообщили, что в ночь на 17 декабря (с 23.00 16 декабря) противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локально потеряны). Один БпЛА - в воздухе