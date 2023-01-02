Над Киевом сбито около 10 воздушных целей – КМВА

Цитата

"Работает ПВО. По состоянию на эту минуту над столицей было сбито около 10 воздушных целей. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении КМВА.

Дополнение

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.

Также глава Киевской ОВ Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется.

Напомним

Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.