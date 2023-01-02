Над Києвом збито близько 10 повітряних цілей - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві продовжує працювати ППО. Наразі над містом збили близько 10 повітряних цілей. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.
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"Працює ППО. Станом на цю хвилину над столицею було збито близько 10 повітряних цілей. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні КМВА.
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця.
Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що небезпека в області зберігається.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.