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Над Києвом збито близько 10 повітряних цілей - КМВА

Над Києвом збито близько 10 повітряних цілей - КМВА

Київ • УНН

 • 599795 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві продовжує працювати ППО. Наразі над містом збили близько 10 повітряних цілей. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.

Цитата

"Працює ППО. Станом на цю хвилину над столицею було збито близько 10 повітряних цілей. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні КМВА.

Доповнення

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.

У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця. 

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що небезпека в області зберігається.

Нагадаємо

Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.

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