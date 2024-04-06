Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  148261 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  151472 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  150990 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  138143 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107232 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126308 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118238 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119774 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111981 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101280 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  351436 просмотра

Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о нескольких группах вражеских беспилотников, которые движутся на северо-запад над Херсонской областью.

Война •   •  3896 просмотра
Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад

Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины

Китай значительно увеличил свою военную поддержку рф в войне с Украиной, предоставляя данные геопространственной разведки, микроэлектронику, оптику и топливо для ракет.

Война •   •  6152 просмотра
Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины

За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю украинские саперы обработали более 7 000 гектаров земли и уничтожили более 3800 взрывоопасных предметов.

Война •   •  7635 просмотра
За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов

Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

В Сумской области российские войска 21 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, что привело к 79 взрывам в разных населенных пунктах.

Война •   •  10205 просмотра
Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых

5 гражданских лиц, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли и 2 получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области.

Война •   •  12216 просмотра
Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы.

Война •   •  16213 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб

российские тактические самолеты осуществляют пуск управляемыми авиабомбами по Харьковской области Украины, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  16359 просмотра
На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб

ГБР завершило расследование: Задержаны представители концерна за поставку военной продукции в рф

Преступная организация при участии топ-менеджмента концерна незаконно поставляла комплектующие на сумму более 160 миллионов гривен для военно-промышленного комплекса рф.

Война •   •  16321 просмотра
ГБР завершило расследование: Задержаны представители концерна за поставку военной продукции в рф

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе, Украина, прогремели взрывы.

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В Одессе прогремели взрывы

Энергетики восстановили резервную линию электропередач на Запорожскую АЭС

Украинские энергетики восстановили высоковольтную линию 330 кВ, которая является частью резервной схемы электроснабжения Запорожской атомной электростанции, после того, как она была отключена из-за вражеских обстрелов.

Война •   •  22146 просмотра
Энергетики восстановили резервную линию электропередач на Запорожскую АЭС