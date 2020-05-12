НАБУ закрыло дело касательно экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака

“Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления”, — написал Грымчак.

Также он сообщил, что “соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов”.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. Долл. США.

15 августа Грымчаку сообщено о подозрении.