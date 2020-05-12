НАБУ закрило справу щодо ексзаступника глави МінТОТ Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закрило справу щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака за відсутністю складу злочину. Про це повідомив Гримчак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Оскільки сьогодні день добрих новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину”, — написав Гримчак.
Також він повідомив, що “відповідний звіт я опублікую тут трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів”.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.