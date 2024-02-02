В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция

В Житомирской области жестоко убили собаку - животное обнаружили с ранением, похожим на огнестрельное. Местный мужчина признал свою вину в содеянном и объяснил, что таким образом хотел спасти домашнюю птицу, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Сообщение о смертельном травмировании бездомного животного в одном из сел громады поступило в полицию после обеда 1 февраля. "Недалеко от одного из домов полицейские обнаружили собаку без признаков жизни с ранением, похожим на огнестрельное", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастного к правонарушению. "Им оказался 52-летний местный житель. Именно неподалеку от его дома произошло роковое событие. Мужчина признал свою вину в содеянном и рассказал, что таким образом хотел спасти свою домашнюю птицу, поскольку неоднократно замечал, что собака ест кур", - отметили в полиции.

У причастного, как сообщается, было изъято орудие совершения правонарушения, визуально похожее на охотничье ружье. Сейчас оно направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Поэтому следователи устанавливают все обстоятельства деяния в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация события - ст. 299 (Жестокое обращение с животным) УК Украины.

Согласно действующему законодательству подобное деяние наказывается ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.

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