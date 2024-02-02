На Житомирщині застрелили безпритульного собаку: місцевий житель заявив, що хотів захистити домашню птицю - поліція

У Житомирській області жорстоко вбили собаку - тварину виявили з пораненням, схожим на вогнепальне. Місцевий чоловік визнав свою провину в учиненому та пояснив, що таким чином хотів врятувати домашню птицю, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

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Повідомлення про смертельне травмування безпритульної тварини в одному з сіл громади надійшло до правоохоронців пообіді 1 лютого. "Неподалік одного з будинків поліцейські виявили собаку без ознак життя з пораненням, схожим на вогнепальне", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили причетного до правопорушення. "Ним виявився 52-річний місцевий житель. Саме неподалік його оселі сталась фатальна подія. Чоловік визнав свою провину в учиненому та розповів, що таким чином хотів врятувати свою домашню птицю, оскільки неодноразово помічав, що собака їсть курей", - зазначили у поліції.

У причетного, як повідомляється, було вилучене знаряддя вчинення правопорушення, візуально схоже на мисливську рушницю. Нині воно скероване для проведення відповідних експертиз.

Тож слідчі встановлюють усі обставини діяння в межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація події – ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною) КК України.

Згідно з чинним законодавством подібне діяння карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

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