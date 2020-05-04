В Житомирской области 18 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Коростеня, Бердичева и Житомира. Лабораторно подтвердили за эти сутки коронавирусную инфекцию у 18 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.