В Житомирской области 18 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Коростеня, Бердичева и Житомира. Лабораторно подтвердили за эти сутки коронавирусную инфекцию у 18 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.
"Сейчас в Житомирской области уже 448 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 152 пациента, в Коростене - 97 и Бердичеве - 88", - говорится в сообщении.
Новые случаи 4 мая установлены в:
Житомире - 1 (мальчик, 9 лет);
Коростенском районе - 1 (женщина, 69 лет);
Коростене - 8 (женщина, 53 года; мужчина, 49 лет; женщина, 49 лет; девочка, 13 лет; мужчина, 45 лет; мужчина, 56 лет; женщина, 34 года; мужчина, 45 лет);
Бердичеве - 8 (мужчина, 62 года; женщина, 58 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 68 лет; женщина, 20 лет; женщина, 27 лет; мужчина, 57 лет; женщина, 22 года)
Кроме того, 4 мая повторное ПЦР-исследование не выявило коронавируса в организме 8 жителей области. Выздоровели от COVID-19 в Бердичеве (1), Коростене (1), Малине (5), Новоград-Волынском районе (1).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 - летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.