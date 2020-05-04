На Житомирщині 18 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні, 4 травня, на Житомирщині виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед жителів Коростеня, Бердичева та Житомира. Лабораторно підтвердили за цю добу коронавірусну інфекцію у 18 пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.
"Наразі в Житомирській області вже 448 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 152 пацієнти, у Коростені – 97 та Бердичеві – 88", - йдеться у повідомленні.
Нові випадки 4 травня встановлено у:
Житомирі – 1 (хлопчик, 9 років);
Коростенському районі – 1 (жінка, 69 років);
Коростені – 8 (жінка, 53 роки; чоловік, 49 років; жінка, 49 років; дівчинка, 13 років; чоловік, 45 років; чоловік, 56 років; жінка, 34 роки; чоловік, 45 років);
Бердичеві – 8 (чоловік, 62 роки; жінка, 58 років; чоловік, 58 років; жінка, 68 років; жінка, 20 років; жінка, 27 років; чоловік, 57 років; жінка, 22 роки)
Крім того, 4 травня повторне ПЛР-дослідження не виявило коронавірусу в організмі 8 жителів області. Одужали від COVID-19 у Бердичеві (1), Коростені (1), Малині (5), Новоград-Волинському районі (1).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.