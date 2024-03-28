На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

Члены Альянса подтвердили свои обязательства укреплять оборону Украины. Об этом говорится в официальном пресс-релизе по итогам заседания Совета Украина-НАТО, пишет УНН.

Члены Альянса решительно осудили эскалацию российских авиаударов и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины. - говорится в сообщении.

Детали

Заседание совета Украина-НАТО прошло на уровне послов и было созвано по просьбе Украины, после недавних авиаударов России по Украине.

Продолжающиеся нападения России на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины демонстрируют насущную потребность в нашей постоянной поддержке". - подчеркнул заместитель Генерального секретаря Мирча Джоане.

Отмечается, что союзники уже предоставляют Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь, и не собираются сбавлять темпов. А именно:

Франция вскоре пришлет больше гаубиц "Цезарь".

Несколько союзников присоединились к инициативе Чехии по закупке 800 000 дополнительных артиллерийских снарядов.

НАТО создает Совместный центр анализа, обучения и образования в Быдгоще, Польша, где украинские силы смогут тренироваться вместе с войсками Альянса.

Кроме того, согласно Комплексному пакету помощи НАТО (CAP), Альянс предоставляет важную нелетальную поддержку.

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Справочно

Совет Украина-НАТО члены Альянса договорились создать на Вильнюсском саммите, проходившем в июле 2023 года. Этот Совет сейчас служит форумом для консультаций в кризисных ситуациях и принятия решений между НАТО и Украиной.

Напомним

Заседание совета Украина-НАТО состоялось сегодня 28 марта 2024 года. Заместитель Генерального секретаря Мирча Джоане возглавил Совет, а министр обороны Украины Рустем Умеров присоединился в режиме видеоконференции. Он от имени Украины призвал западных союзников предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне атак РФ на критическую инфраструктуру.