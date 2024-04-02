На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"

На Запорожском направлении украинские разведчики совместно с артиллеристами уничтожили на прошлой неделе российский ЗРК "Бук". Как обнаружат и крушат технику противника ГУР показал в новом видео, его публикует и УНН.

28 марта 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и навели на него огонь нашей артиллерии. Вражеский ЗРК "Бук" - уничтожен! - рассказали в ГУР.

Детали

Согласно опубликованному видео россияне намеревались спрятать свой "Бук" в лесополосе среди поля, однако разведчик из спецподразделения "Кабул 9" заметили вражеский ЗРК, еще на этапе планирования позиции, и сдали его координаты украинским зенитчикам.

Справочно

"Бук" - самоходный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями, типа крылатых ракет, управляемых бомб, самолетов, вертолетов и БПЛА.

Он поражает цели на малых и средних высотах - от 30 м до 14-18 км.

Работает даже в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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