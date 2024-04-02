За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  568 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112140 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111646 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115411 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159844 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106481 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228795 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  434294 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 13:27  •  434294 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  760302 просмотра

За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

На прошлой неделе российская армия нанесла более 3 000 ударов по Запорожской области, преимущественно по объектам критической инфраструктуры.

Общество •   •  1793 просмотра
За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Восточном направлении с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Война •   •  2141 просмотра
Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

Утром из-за повреждения было ограничено электроснабжение всех потребителей в Харьковской области, в то время как в Кривом Роге продолжаются ограничения для промышленности. Экспорт электроэнергии не планируется.

Война •   •  4729 просмотра
Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует реконструировать правительство и уволить 5 министров, в том числе министра сельского хозяйства Чеслава Секерски.

Новости Мира •   •  2982 просмотра
В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

В оккупированном Рубежном российский истребитель случайно сбросил авиационную бомбу возле железнодорожного вокзала.

Война •   •  5214 просмотра
россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

беларусь начала военные учения в приграничных с Украиной, Литвой и Польшей регионах для оценки готовности, совершенствования навыков и подготовки личного состава к выполнению задач территориальной обороны.

Война •   •  6027 просмотра
беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

россияне ночью атаковали село в Харьковской области, повредили гражданскую инфраструктуру: показали последствия

Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома, хозяйственные постройки, магазины и склады.

Война •   •  6733 просмотра
россияне ночью атаковали село в Харьковской области, повредили гражданскую инфраструктуру: показали последствия

Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.

Новости Мира •   •  5727 просмотра
Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

Украина имеет стабильные поставки терминалов Starlink благодаря эффективной координации между командами Федорова и Маска, тогда как доступ россии к Starlink будет ограничен.

Война •   •  7735 просмотра
Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

В оккупированном Крыму россия использует гражданские суда для перевозки военных грузов и развернула системы противовоздушной обороны, такие как С-300 и "Панцирь-С1", для защиты Керченского моста от потенциальных украинских воздушных атак, сообщает подпольное движение "АТЕШ".

Война •   •  8777 просмотра
В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"