За неделю рф нанесла более 3 тыс. ударов по Запорожью: в основном била по объектам критической инфраструктуры - ОВА

российская армия на прошлой неделе ударила более 3 тысяч раз по населенным пунктам Запорожской области. Значительная часть вражеских ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры. Об этом во вторник сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

На прошлой неделе враг нанес более 3000 ударов по подконтрольной Украине территории Запорожской области. Значительную часть из них - по объектам критической инфраструктуры, в том числе - электроснабжения - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, для бытовых потребителей электроэнергии пока никаких ограничений не установлено. Впрочем, как отметил Федоров, однако враг коварный и не остановится на достигнутом.

Председатель ОВА напомнил, что в Запорожской области работает сеть Пунктов Несокрушимости, где в случае блэкаута можно будет зарядить телефоны или связаться с родными.

О ближайшей локации в вашем населенном пункте можно узнать:

Горячая линия ОВА +38 0800 503 508

Контактный центр города Запорожье 15-80

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 353 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области.