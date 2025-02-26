На Запорожье из-за атаки рф есть раненый

В Запорожской области в результате удара российских войск ранен 57-летний мужчина, всего враг за сутки нанес 499 ударов по 12 населенным пунктам региона, сообщил в среду председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

57-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Степногорск. Всего в течение суток оккупанты нанесли 499 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области - написал Федоров.

По его словам, в частности враг совершил 11 авиационных ударов по Пятихаткам, Каменскому и Гуляйполю. Также враг бил с помощью 280 БпЛА, совершил 5 обстрелов из РСЗО, 203 артудара.

Поступило 29 сообщений о повреждении квартир, частных домов и авто.

Оккупанты вывезли из Запорожской области более 530 тысяч тонн агропродукции