На Запорожье из-за атаки рф есть раненый
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 499 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. В результате обстрелов ранен 57-летний мужчина, повреждены 29 объектов гражданской инфраструктуры.
В Запорожской области в результате удара российских войск ранен 57-летний мужчина, всего враг за сутки нанес 499 ударов по 12 населенным пунктам региона, сообщил в среду председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
57-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Степногорск. Всего в течение суток оккупанты нанесли 499 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
По его словам, в частности враг совершил 11 авиационных ударов по Пятихаткам, Каменскому и Гуляйполю. Также враг бил с помощью 280 БпЛА, совершил 5 обстрелов из РСЗО, 203 артудара.
Поступило 29 сообщений о повреждении квартир, частных домов и авто.
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