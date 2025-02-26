На Запоріжжі через атаку рф є поранений
Київ • УНН
Окупанти завдали 499 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Внаслідок обстрілів поранено 57-річного чоловіка, пошкоджено 29 об'єктів цивільної інфраструктури.
У Запорізькій області внаслідок удару російських військ поранено 57-річного чоловіка, загалом ворог за добу завдав 499 ударів по 12 населених пунктах регіону, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Загалом упродовж доби окупанти завдали 499 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
З його слів, зокрема ворог здійснив 11 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Камʼянському та Гуляйполю. Також ворог бив за допомогою 280 БпЛА, здійснив 5 обстрілів із РСЗВ, 203 артудари.
Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.
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