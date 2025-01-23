Окупанти вивезли з Запорізької області понад 530 тисяч тонн агропродукції

російська окупаційна влада продовжує цинічно вивозити ресурси з тимчасово окупованих територій. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що у 2024 році із тимчасово окупованої Запорізької області загарбники викрали понад 530 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, включно з пшеницею, ячменем і соняшниковою олією.

Так звані "тарифні квоти" дозволяють окупантам уникати сплати мит і забезпечувати собі максимальну наживу від українських земель - йдеться у дописі ЦНС.

За інформацією ЦНС, кремль також планує розширити Маріупольський порт, щоб збільшити масштаби вивезення викраденого українського зерна й інших ресурсів.

Нагадаємо

У 2025 році кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування.