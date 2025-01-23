Оккупанты вывезли из Запорожской области более 530 тысяч тонн агропродукции
Киев • УНН
С начала 2024 года оккупанты похитили из Запорожской области более 530 тысяч тонн сельхозпродукции. россия также планирует расширить Мариупольский порт для увеличения масштабов вывоза украинских ресурсов.
российская оккупационная власть продолжает цинично вывозить ресурсы с временно оккупированных территорий. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в 2024 году с временно оккупированной Запорожской области захватчики похитили более 530 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень и подсолнечное масло.
Так называемые "тарифные квоты" позволяют оккупантам избегать уплаты пошлин и обеспечивать себе максимальную наживу от украинских земель
По информации ЦНС, кремль также планирует расширить Мариупольский порт, чтобы увеличить масштабы вывоза похищенного украинского зерна и других ресурсов.
Напомним
В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования.