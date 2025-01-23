Оккупанты вывезли из Запорожской области более 530 тысяч тонн агропродукции

российская оккупационная власть продолжает цинично вывозить ресурсы с временно оккупированных территорий. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2024 году с временно оккупированной Запорожской области захватчики похитили более 530 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень и подсолнечное масло.

Так называемые "тарифные квоты" позволяют оккупантам избегать уплаты пошлин и обеспечивать себе максимальную наживу от украинских земель - говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, кремль также планирует расширить Мариупольский порт, чтобы увеличить масштабы вывоза похищенного украинского зерна и других ресурсов.

Напомним

В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования.