На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта
Киев • УНН
На Закарпатье откроют КПП "Лужанка" для пустых грузовиков и "Великая Паладь" для пассажиров. В следующем году начнут строительство пункта пропуска "Белая Церковь" на границе с Румынией.
В ближайшее время на границе с Венгрией заработает контрольно-пропускной пункт (КПП) "Лужанка". Также в следующем году начнут строительство нового пункта "Белая Церковь" на границе с Румынией. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, об этом сообщает Минразвития, пишет УНН.
Детали
Так, по словам Кулебы, в ближайшее время планируют запустить для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка". Это разгрузит единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп - Захонь". В этом году также планируют открыть и пункт пропуска для пассажирского транспорта - "Большая Паладь".
Работать он будет на временной инфраструктуре. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Венгрией. В следующем году начнем строительство нового большого пункта пропуска "Белая Церковь". Для запуска этого пункта пропуска румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса,
Также он добавил, что следующий этап работы на Закарпатье - реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород" для разграничения грузового и пассажирского транспорта, что увеличит пропускную способность для грузовиков на 30%.
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