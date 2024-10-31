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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

Киев  •  УНН

02:47 • 2275 просмотра

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На Закарпатье откроют КПП "Лужанка" для пустых грузовиков и "Великая Паладь" для пассажиров. В следующем году начнут строительство пункта пропуска "Белая Церковь" на границе с Румынией.

В ближайшее время на границе с Венгрией заработает контрольно-пропускной пункт (КПП) "Лужанка". Также в следующем году начнут строительство нового пункта "Белая Церковь" на границе с Румынией. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, об этом сообщает Минразвития, пишет УНН.

Детали

Так, по словам Кулебы, в ближайшее время планируют запустить для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка". Это разгрузит единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп - Захонь". В этом году также планируют открыть и пункт пропуска для пассажирского транспорта - "Большая Паладь".

Работать он будет на временной инфраструктуре. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Венгрией. В следующем году начнем строительство нового большого пункта пропуска "Белая Церковь". Для запуска этого пункта пропуска румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса,

- сказал Алексей Кулеба.

Также он добавил, что следующий этап работы на Закарпатье - реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород" для разграничения грузового и пассажирского транспорта, что увеличит пропускную способность для грузовиков на 30%.

На границе с Польшей возобновил нормальную работу пункт пропуска "Ягодин"4 октября 2024, 11:29 • 12210 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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