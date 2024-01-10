На Таврическом направлении за сутки потери врага составляют 391 человек и 42 единицы военной техники

На Таврическом направлении за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали почти 400 российских оккупантов и уничтожили 42 единицы военной техники врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 705 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, - говорится в сообщении.

Детали

Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 391 человека и 42 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 17 БпЛА и 7 автомобилей.

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