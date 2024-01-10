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На Таврическом направлении за сутки потери врага составляют 391 человек и 42 единицы военной техники

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 08:27  •  18671 просмотра

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За сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 391 российского военнослужащего и уничтожили 42 единицы вражеской техники.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали  почти 400 российских оккупантов и  уничтожили 42 единицы военной техники врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 705 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях,

- говорится в сообщении.

Детали

Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 391 человека и 42 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 17 БпЛА и 7 автомобилей.

Напомним

За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат

Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага10 январь 2024, 06:12 • 24070 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять 391 особа та 42 одиниці військової техніки
In the Tavria sector, enemy losses amounted to 391 personnel and 42 pieces of military equipment over the last day
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