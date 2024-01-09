На Таврійському напрямку за три доби майже 30 полонених окупантів - Тарнавський
Київ • УНН
За 3 дні на Таврійському напрямку взяли в полон близько 30 ворожих солдатів
На Таврійському напрямку за три доби майже 30 полонених окупантів, повідомив у вівторок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було
З його слів, на Таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - наголосив командувач.
Загальні втрати ворога минулої доби, за даними Тарнавського, на напрямку сягнули 375 осіб та 21 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.
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