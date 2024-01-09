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На Таврійському напрямку за три доби майже 30 полонених окупантів - Тарнавський

На Таврійському напрямку за три доби майже 30 полонених окупантів - Тарнавський

Київ • УНН

 • 28988 перегляди

За 3 дні на Таврійському напрямку взяли в полон близько 30 ворожих солдатів

На Таврійському напрямку за три доби майже 30 полонених окупантів, повідомив у вівторок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було

- написав Тарнавський у Telegram.

З його слів, на Таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - наголосив командувач.

Загальні втрати ворога минулої доби, за даними Тарнавського, на напрямку сягнули 375 осіб та 21 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

Ще плюс 820 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.01.24, 07:46 • 36241 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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