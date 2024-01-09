На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский

На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов, сообщил во вторник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

За три дня почти 30 пленных оккупантов. Авиаударов вчера не было - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - подчеркнул командующий.

Общие потери врага за прошедшие сутки, по данным Тарнавского, на направлении достигли 375 человек и 21 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобиля и 1 единицу спецтехники.

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