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На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять 391 особа та 42 одиниці військової техніки

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять 391 особа та 42 одиниці військової техніки

Київ • УНН

 • 29454 перегляди

За добу на Таврійському напрямку українські військові знищили 391 російського військовослужбовця та знищили 42 одиниці ворожої техніки.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби ЗСУ ліквідували  майже 400 російських окупантів та  знищили 42 одиниці військової техніки ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.

В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 705 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БпЛА та 7 автомобілів.

Нагадаємо

За 3 дні на Таврійському напрямку взяли в полон близько 30 ворожих солдатів

Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога10.01.24, 08:12 • 29602 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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