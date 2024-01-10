На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять 391 особа та 42 одиниці військової техніки
Київ • УНН
За добу на Таврійському напрямку українські військові знищили 391 російського військовослужбовця та знищили 42 одиниці ворожої техніки.
На Таврійському напрямку протягом минулої доби ЗСУ ліквідували майже 400 російських окупантів та знищили 42 одиниці військової техніки ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.
В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 705 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках,
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Загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БпЛА та 7 автомобілів.
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