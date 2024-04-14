На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

В течение воскресенья, 14 апреля, российские военные обстреляли семь общин Сумщины. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в Сумской областной администрации, передает УНН.

Детали

В Краснопольской громаде от обстрела с территории РФ погиб человек. Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. Водитель погиб на месте. Также в громаде были артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), удары дроном-камикадзе FPV (2 взрыва).

10 мин сбросили российские солдаты на территорию Великописаревской общины. Также был артобстрел (1 взрыв).

По Белопольской громаде били из артиллерии (9 взрывов) и минометов (11 взрывов).

На территории Середино-Будской громады зафиксированы минометный обстрел (5 взрывов) и пуски неуправляемых авиационных ракет (6 взрывов).

Юнаковскую общин обстреляли FPV дроном - сбросили одно взрывное устройство.

Из минометов обстреляли Хотинскую громаду (2 взрыва) и Эсманьскую (5 взрывов).

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