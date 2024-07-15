Воздушные силы ВСУ сообщили о возможной работе ПВО по вражескому беспилотнику в Сумской области, пишет УНН.

Детали

"Сумская область - возможна работа ПВО по вражескому БпЛА!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В Сумской и еще ряде областей - воздушная тревога.

В Одессе сообщили о слышимом звуке взрыва. Мэр предупреждал о вражеском дроне-разведчике