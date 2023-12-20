На Сумщине в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар в жилом секторе

В одном из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области после обстрела российских войск произошло масштабное возгорание в жилом секторе, сообщает ГСЧС, сообщает УНН.

Детали

Как отмечается, пожар возник в одном из населенных пунктов Шосткинского района после обстрела с территории россии.

Основной эпицентр возгорания находился в двухэтажном доме мирных граждан, была угроза для рядом расположенных зданий.

В ГСЧС сообщили, что осложняла ситуацию большая площадь горения.

Пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение, и впоследствии ликвидировали пожар.

Напомним

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 26 взрывов.

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