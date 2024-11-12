На шоссе под Симферополем загорелся бензовоз

12 ноября днем на шоссе поблизости от Симферополя во временно оккупированном Крыму загорелся бензовоз. Об этом сообщил оппозиционный паблик Astra, а также подтвердили в местном МЧС, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз с прицепом. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. На место вызвали три пожарных расчета, уверяли в МЧС. В пабликах со ссылкой на очевидцев сообщалось, что на месте пожара работает порядка 40 пожарных и 12 единиц техники.

Очевидцы сообщают, что слышали звуки взрывов.

Известно об одном пострадавшем.

Напомним

В старооскольском городском округе белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу, вызвав взрыв. В результате атаки загорелся один из резервуаров, пожар ликвидировали десять пожарных расчетов.

Предварительно, вспыхнул пожар возле нефтеперерабатывающего завода в саратове после атаки дронов