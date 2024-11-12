На шоссе под Симферополем загорелся бензовоз
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз с прицепом, площадь возгорания 30 кв.м. На месте работают пожарные расчеты, есть один пострадавший.
12 ноября днем на шоссе поблизости от Симферополя во временно оккупированном Крыму загорелся бензовоз. Об этом сообщил оппозиционный паблик Astra, а также подтвердили в местном МЧС, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз с прицепом. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. На место вызвали три пожарных расчета, уверяли в МЧС. В пабликах со ссылкой на очевидцев сообщалось, что на месте пожара работает порядка 40 пожарных и 12 единиц техники.
Очевидцы сообщают, что слышали звуки взрывов.
Известно об одном пострадавшем.
Напомним
В старооскольском городском округе белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу, вызвав взрыв. В результате атаки загорелся один из резервуаров, пожар ликвидировали десять пожарных расчетов.
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