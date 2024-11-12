В белгородской области рф беспилотник атаковал нефтебазу

Губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков заявил, что якобы украинский дрон поразил нефтебазу, произошел взрыв и возник пожар. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа, - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся. По его словам, на месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

Напомним

10 ноября мэр москвы сообщил об атаке 17 беспилотников на столицу рф. В аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был объявлен план "Ковер".