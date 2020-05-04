В Ровенской области уже 746 случаев инфицирования COVID-19

Так, новые случаи заражением коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены в:

1 из Ровенского района (с.Биливские Хутора)

3 из Дубенского района (с.Нагоряны, с.Крилив, с.Будераж)

1 из Ровно;

1 из Демидовского района (с.Лопавше)

4 из Костопольского района (Малая Любаша)

2 из г. Здолбунов;

1 из Млинивского района (с. Смордва)

3 из Сарненского района (Сарны, с.Орловка, с.Глушиця)

3 из Гощанского района (2-с.Тучин, 1-с.Посягва).

“Возраст больных от 3 до 76 лет. Среди больных один медик. Это женщина из с. Будераж, которая работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной”, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что в воскресенье был зафиксирован первый случай в Демидовском района. “Это 66-летняя женщина, которая находилась некоторое время в Ужгороде. Сейчас она госпитализирована в Дубенскую ЦГБ”, — написал Коваль.

“Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 762 случая заболевания COVID-19. Из них — 18 летальных. Выздоровели уже 85 человек! ПЦР-тесты показали дважды отрицательный результат 7 больным. Это 2 жителей из с.Зоря, 1 из Сарненского и 4 из Рокитновского районов. В том числе председатель Рокитновской РГА Виктор Минич, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ”, — резюмировал председатель ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.