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На Рівненщині вже 746 випадків інфікування COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

На Рівненщині вже 746 випадків інфікування COVID-19

Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені в:

1 з Рівненського району (с.Білівські Хутори);
3 з Дубенського району(с.Нагоряни, с.Крилів, с.Будераж);
1 з м.Рівне;
1 з Демидівського району (с.Лопавше);
4 з Костопільського району (с.Мала Любаша)
2 з м.Здолбунів;
1 з Млинівського району (с.Смордва);
3 з Сарненського району (м.Сарни, с.Орлівка, с.Глушиця);
3 з Гощанського району (2-с.Тучин, 1-с.Посягва).

“Вік хворих від 3 до 76 років. Серед хворих один медик. Це жінка з с. Будераж, яка працює лаборанткою перинатального центру і контактувала з вагітною хворою”, — йдеться у повідомленні.

Він також додав, що у неділю був зафіксований перший випадок у Демидівському району. “Це 66-річна жінка, яка перебувала певний час в Ужгороді. Наразі вона госпіталізована в Дубенську ЦМЛ”, — написав Коваль.

“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 762 випадки захворювання на COVID-19. З них — 18 летальних. Одужало вже 85 людей! ПЛР-тести показали двічі негативний результат 7 хворим. Це 2 мешканців з с.Зоря, 1 з Сарненського та 4 з Рокитнівського районів. В тому числі голова Рокитнівської РДА Віктор Мініч, очільник районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ”, — резюмував голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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