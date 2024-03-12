На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

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В очереди на пункте пропуска Корчова-Краковец стоят 500 грузовиков. Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков 13 марта.
На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность
Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.
Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных
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Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы
Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются
По состоянию на 15:00 бои за контроль над российским поселком Теткино в Курской области все еще продолжаются, сообщает легион "Свобода России".
Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС
Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.
В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА
Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.
Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ
Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.