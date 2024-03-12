На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
polshaПольша
Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  60061 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  73255 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  109305 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  125136 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122521 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114168 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114267 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105290 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189046 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177779 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

В очереди на пункте пропуска Корчова-Краковец стоят 500 грузовиков. Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков 13 марта.

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На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.

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На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Президент Зеленский подписал закон, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение 3 лет, чтобы сохранить генофонд Украины и обеспечить их право на биологическое отцовство.

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Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина столкнется с новыми вызовами на поле боя и постепенно потеряет все больше территорий в пользу России, считают высокопоставленные представители американской разведки.

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Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

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Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются

По состоянию на 15:00 бои за контроль над российским поселком Теткино в Курской области все еще продолжаются, сообщает легион "Свобода России".

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В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются

Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.

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Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.

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В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.

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Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.

Общество •   •  20156 просмотра
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко