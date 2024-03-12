На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

На разблокированном пункте пропуска "Корчева-Краковец" находится 500 грузовиков. С 13 марта польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков по этому направлению. Об этом сообщил корреспонденту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Очередь на этом направлении (пункт пропуска "Корчева-Краковец" - ред). по состоянию на утро около 500 грузовиков. Согласно имеющейся информации от польской стороны - с 13 марта польскими фермерами-протестующими планируется возобновление блокирования этого пункта пропуска - сказал Демченко.

Напомним

В ночь с 8 на 9 марта митингующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец".

Сейчас польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". Всего в очередях на территории Польши находится 1500 грузовиков.