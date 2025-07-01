На расстоянии более 1300 км: дроны СБУ поразили завод в Ижевске, производящий ЗРК и дроны для войск РФ — источник

Дроны СБУ поразили завод "Купол" в Ижевске, который производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники для армии РФ, сообщили УНН источники.

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По данным собеседника УНН, утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров.

Это предприятие, по сообщению, выполняет заказ минобороны РФ: специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

"Зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар", - сообщил собеседник.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", - отметил источник в СБУ.

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