За понад 1300 км: дрони СБУ уразили завод в іжевську, що виробляє ЗРК та дрони для військ рф - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ вранці 1 липня уразили Іжевський електромеханічний завод "Купол" в Удмуртії. Зафіксовано щонайменше два влучання, після чого спалахнула пожежа.
Дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії рф, повідомили УНН джерела.
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За даними співрозмовника УНН, уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі - понад 1300 кілометрів.
Це підприємство, за повідомленням, виконує замовлення міноборони рф: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.
"Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа", - повідомив співрозмовник.
"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК рф, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", - зазначило джерело в СБУ.
іжевськ атакують дрони: головний виробник ЗРК та БПЛА під ударом01.07.25, 10:22 • 861 перегляд