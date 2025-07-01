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За понад 1300 км: дрони СБУ уразили завод в іжевську, що виробляє ЗРК та дрони для військ рф - джерело

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Безпілотники СБУ вранці 1 липня уразили Іжевський електромеханічний завод "Купол" в Удмуртії. Зафіксовано щонайменше два влучання, після чого спалахнула пожежа.

За понад 1300 км: дрони СБУ уразили завод в іжевську, що виробляє ЗРК та дрони для військ рф - джерело

Дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії рф, повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі - понад 1300 кілометрів.

Це підприємство, за повідомленням, виконує замовлення міноборони рф: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

"Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа", - повідомив співрозмовник.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК рф, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", - зазначило джерело в СБУ.

іжевськ атакують дрони: головний виробник ЗРК та БПЛА під ударом01.07.25, 10:22 • 861 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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