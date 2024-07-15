Полиция и СБУ задержали 26-летнего киевлянина, который нелегально продавал оружие и боеприпасы. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта автомата "Калашникова", одиннадцати гранат, десяти гранатометных выстрелов и двухсот патронов, калибра 7х62. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен.

Во время следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, двенадцать гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.

Полицейские задержали торговца оружием в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигуранту сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия, в частности гранатометов, автоматов Калашникова и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий в Киевской, Николаевской и Львовской областях Украины.

Правительство создало координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия