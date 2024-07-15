Киев • УНН
Полиция Киева задержала 26-летнего киевлянина, который пытался незаконно продать арсенал оружия, включая автоматы, гранаты, боеприпасы и взрывчатку на сумму более 170 тысяч гривен, за что ему грозит до 7 лет заключения.
Полиция и СБУ задержали 26-летнего киевлянина, который нелегально продавал оружие и боеприпасы. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта автомата "Калашникова", одиннадцати гранат, десяти гранатометных выстрелов и двухсот патронов, калибра 7х62. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен.
Во время следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, двенадцать гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.
Полицейские задержали торговца оружием в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигуранту сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним
Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия, в частности гранатометов, автоматов Калашникова и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий в Киевской, Николаевской и Львовской областях Украины.
Правительство создало координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия5 июля 2024, 15:19 • 18769 просмотров