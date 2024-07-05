Кабинет министров Украины создал координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Создан Координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Утверждено Положение о Координационном центре и его состав - написал Мельничук.

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Директор Департамента информатизации МВД Украины Сергей Сумской сообщал, что в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок, 337 тысяч из них - обработано и предоставлены соответствующие разрешения. В целом увеличивается количество людей, которые хотят получить разрешение на приобретение или хранение оружия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что за весь 2023 год правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия, а также 2 млн боеприпасов.