Киев • УНН
Кабинет Министров Украины создал координационный центр борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов, благодаря которому в 2023 году у граждан изъято более 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона боеприпасов.
Кабинет министров Украины создал координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Создан Координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Утверждено Положение о Координационном центре и его состав
Дополнение
Директор Департамента информатизации МВД Украины Сергей Сумской сообщал, что в этом году в Единый реестр оружия уже подано 355 тыс. заявок, 337 тысяч из них - обработано и предоставлены соответствующие разрешения. В целом увеличивается количество людей, которые хотят получить разрешение на приобретение или хранение оружия.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что за весь 2023 год правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия, а также 2 млн боеприпасов.