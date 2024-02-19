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На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа

На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:27  •  9294 просмотра

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В селе Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, что может повлечь временные перебои с газоснабжением для более 2900 потребителей в близлежащих селах.

В поселке Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, загазованности территории нет, однако возможны отключения газа. Об этом в понедельник сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН

В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет

- написал Пронин в соцсетях. 

Он отметил, что сейчас голубое топливо в домах есть, однако все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.

"Бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей. Ситуация на контроле", - резюмировал Пронин.

Атака рф: на Полтавщине попаданий и пострадавших не зафиксировано - ОВА19 февраля 2024, 11:43 • 16015 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
poltavaПолтава
На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення газу
Gas pipeline burst in Poltava region: gas cutoffs are possible
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