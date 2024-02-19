На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа
Киев • УНН
В селе Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, что может повлечь временные перебои с газоснабжением для более 2900 потребителей в близлежащих селах.
В поселке Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, загазованности территории нет, однако возможны отключения газа. Об этом в понедельник сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет
Он отметил, что сейчас голубое топливо в домах есть, однако все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.
"Бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей. Ситуация на контроле", - резюмировал Пронин.
Атака рф: на Полтавщине попаданий и пострадавших не зафиксировано - ОВА19 февраля 2024, 11:43 • 16015 просмотров
На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа
В селе Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, что может повлечь временные перебои с газоснабжением для более 2900 потребителей в близлежащих селах.
В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму
Пограничники в Одесской области остановили автомобиль с двумя мужчинами в военной форме, которые пытались выехать в Молдову и заплатить водителю $5,000-$6,000, обнаружив признаки того, что они пытались уклониться от уплаты налогов.
К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая
Народные депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о мобилизации. Сбор предложений продолжается.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных: Лубинец отреагировал
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.
Государство выделит 103 млн грн на микрогранты для 434 победителей второй волны программы "Собственный бизнес"
В 2024 году государство предоставит 103 миллиона гривен микрогрантов 434 победителям второй волны программы "Собственное дело", которые помогут начать или развить собственное дело и создать почти 1 000 рабочих мест.
россия начала утверждать, что Украина пыталась отравить коллаборационистов пасечника и сальдо
россия обвинила Украину в отравлении оккупационных чиновников, пытаясь обсудить эти обвинения на сессии Организации по запрещению химического оружия, которая состоится 4-5 марта в Гааге.
В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ
Максима Кузьминова, российского солдата, который угнал военный вертолет в Украину в 2023 году, по неподтвержденным данным, могли убить в Испании.
В Украине начнут использовать ИИ для диагностики туберкулеза
Три украинских фтизиопульмонологических центра в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях отныне будут использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза путем автоматического анализа рентгеновских снимков грудной клетки.
Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале
Япония, как ожидается, предоставит Украине дополнительно 1,8 миллиарда долларов бюджетной помощи в первом квартале 2022 года, сообщает Министерство финансов Украины.
Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду
Украинские перевозчики начнут мирную акцию протеста возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей в ответ на продолжающуюся с ноября блокаду со стороны польских протестующих.