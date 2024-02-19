На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа

В поселке Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, загазованности территории нет, однако возможны отключения газа. Об этом в понедельник сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет - написал Пронин в соцсетях.

Он отметил, что сейчас голубое топливо в домах есть, однако все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.

"Бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей. Ситуация на контроле", - резюмировал Пронин.

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