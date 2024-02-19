На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення газу
Київ • УНН
У селі Велика Багачка Полтавської області стався прорив газопроводу високого тиску, що може спричинити тимчасові перебої з газопостачанням для понад 2900 споживачів у прилеглих селах.
У селищі Велика Багачка Полтавської області відбувся прорив газопроводу високого тиску, загазованості території немає, однак можливі відключення газу. Про це у понеділок повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає
Він зазначив, що нині блакитне паливо у домівках є, проте все ж можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці й селах Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки. Це понад 2900 абонентів.
"Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі", - резюмував Пронін.
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