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На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення газу

На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення газу

Київ • УНН

 • 22355 перегляди

У селі Велика Багачка Полтавської області стався прорив газопроводу високого тиску, що може спричинити тимчасові перебої з газопостачанням для понад 2900 споживачів у прилеглих селах.

У селищі Велика Багачка Полтавської області відбувся прорив газопроводу високого тиску, загазованості території немає, однак можливі відключення газу. Про це у понеділок повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН

У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає

- написав Пронін у соцмережах. 

Він зазначив, що нині блакитне паливо у домівках є, проте все ж можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці й селах Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки. Це понад 2900 абонентів.

"Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі", - резюмував Пронін.

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