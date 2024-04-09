На Полтавщине прогремел взрыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  154860 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  123477 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205100 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192698 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182703 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152848 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110132 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127762 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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На Полтавщине прогремел взрыв

В Полтавской области Украины произошел взрыв, согласно сообщениям местных корреспондентов и предупреждению Военно-воздушных сил Украины о движении беспилотников в этом районе.

Общество •   •  3687 просмотра
На Полтавщине прогремел взрыв

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.

политика •   •  3861 просмотра
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

В Севастополе прогремели мощные взрывы, когда российская противовоздушная оборона, как сообщается, отразила атаку.

Война •   •  5610 просмотра
В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Вступление Украины в НАТО продолжится после завершения российско-украинского конфликта, заявляет Государственный департамент США.

Война •   •  5752 просмотра
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Китайская журналистка была арестована и будет депортирована из Швеции по обвинению в шпионаже после того, как проработала в нескольких европейских странах, включая Норвегию, в течение 10 лет.

политика •   •  6714 просмотра
Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай с 14 по 17 апреля, чтобы обсудить войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином и изучить потенциал Китая по влиянию на Россию для более мирного решения конфликта.

Война •   •  9169 просмотра
Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине

В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

В Луцке произошел пожар в 6-этажном общежитии, спасатели эвакуировали 3 взрослых и 1 подростка.

Общество •   •  8932 просмотра
В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы

8 апреля российский снаряд попал в жилой дом в Полтавской области, ранив по меньшей мере 10 человек, и один убив и повредив несколько домов.

Война •   •  11502 просмотра
Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы

Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения

В понедельник было зафиксировано 170 взрывов в 10 населенных пунктах приграничной Сумской области, когда российские войска обстреляли регион артиллерией, минометами, минами, беспилотниками и авиаударами, ранив 3 человек в городе Сумы.

Война •   •  11656 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения

Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня

В марте 2023 года торговля юанем на российском валютном рынке достигла рекордного уровня в 53%, что иллюстрирует растущее значение китайской валюты в российской экономике на фоне ее отделения от западных финансовых систем из-за санкций, введенных из-за войны в Украине.

Экономика •   •  14299 просмотра
Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня