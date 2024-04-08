Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы

Вечером 8 апреля российские захватчики ударили по Полтавщине. Вражеский снаряд попал по жилому дому. По предварительной информации травмированы по меньшей мере 10 человек, и один человек погиб. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Сейчас известно об общем количестве пострадавших - 10 человек. Все получают необходимую помощь. - сообщил глава ОВА.

Детали

Часом ранее глава ОВА сообщил и об одном погибшем человеке.

По данным Пронина в доме, куда прилетел вражеский снаряд вспыхнул пожар. Там частично разрушена кровля. Есть повреждения и в нескольких соседних домах, близких к месту поражения.

Также ранее сообщалось, что враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины. На место прилета выехали все соответствующие службы.

Дополнительно

Телеканал Суспільне Полтава уточняют, что из-за этой атаки вспыхнуло двухэтажное общежитие.

Напомним

Около девяти вечера в Полтаве прогремел взрыв на фоне предупреждений об угрозе баллистических ракет с северо-востока и востока.