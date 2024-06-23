За прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Как пишет УНН, об этом сообщили в Генеральном штабе в 851 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

За сутки враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах шесть ракетных ударов, с применением 21 ракеты, 41 авиаудар (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 91 из них из реактивных систем залпового огня, провел более 1500 ударов дронами-камикадзе - говорится в сообщении.

Сообщается также, что за минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, артиллерийское средство, пять складов боеприпасов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, наземную станцию управления БпЛА и пункт управления противника.

Защитники уничтожили склад вражеских беспилотников и сопутствующую инфраструктуру рф

С начала этих суток уже произошло 52 боевых столкновения. Захватчики совершили один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиационных ударов с применением 24 Кабов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две-отбиты, одна продолжается. Ситуация контролируемая. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден танк, три пушки и три автомобиля захватчиков. Поражено 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток украинские воины отражают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две-продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздолевки – отбиты пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются прорваться в направлении выемки.

На Краматорском направлении враг не так активен – произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещиевки. Идут бои неподалеку Ивановского и Андреевки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных участках усиливают позиции.

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

На Торецком направлении продолжается бой в районе Северного.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. На это время враг предпринял 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка первая, Сокол и Уманское. Отражены четыре атаки, а 15 – продолжаются. Наиболее активно враг атакует с направления Очеретино.

Дорого заплатил враг за вчерашнюю активность на Покровском направлении. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 314 человек убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, три пушки, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Кроме того, еще две боевые бронированные машины, одна артсистема и девять автомобилей получили повреждения - добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак вблизи Невельского, Георгиевки и Прасковеевки. Продолжается бой в трех локациях, а две попытки врага продвинуться вперед остановлены. Ситуация остается под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении отражены четыре штурмовых действия противника в районах Малой Токмачки и Работиного. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала.

Напомним

Воздушные силы Украины успешно поразили пункт управления российского мотострелкового полка, расположенный в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области рф.

российские войска могут готовиться к летнему наступлению на востоке Украины - ISW