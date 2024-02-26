На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Из-за обстрела россиян накануне вечером по Никопольщине, повреждено предприятие. Там возник пожар. Разбиты здания и авто. Люди не пострадали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, в воскресенье вечером россияне били по Никопольщине: райцентру, Покровской и Мировской громадах.

Целился дроном-камикадзе, тяжелой артиллерией и из РСЗО "Град" подчеркнул Лысак.

Отмечается также, что район враг обстреливает и с самого утра. Под ударом снова Мировская община. Последствия выясняют.

Дополнение

Появилась уточненная информация относительно вчерашней атаки на Днепр.

Из-за падения обломков вражеских шахедов выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.

ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине