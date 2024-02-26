На Нікопольщині через атаку ворога пошкоджене підприємство
Київ • УНН
Підприємство в Нікополі постраждало від пожежі, спричиненої російськими обстрілами вночі.
Через обстріл росіян напередодні ввечері по Нікопольщині, пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у неділю ввечері росіяни били по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Мирівській громадах.
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Зазначається також, що район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовуєють.
Доповнення
З’явилася уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро.
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