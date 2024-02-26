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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Нікопольщині через атаку ворога пошкоджене підприємство

Київ • УНН

 • 32274 перегляди

Підприємство в Нікополі постраждало від пожежі, спричиненої російськими обстрілами вночі.

На Нікопольщині через атаку ворога пошкоджене підприємство

Через обстріл росіян напередодні ввечері по Нікопольщині, пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у неділю ввечері росіяни били по Нікопольщині: райцентру, Покровській та Мирівській громадах.

Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град"

підкреслив Лисак.

Зазначається також, що район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовуєють.

Доповнення

З’явилася уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро.

Через падіння уламків ворожих шахедів вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

ППО знищила 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині25.02.24, 23:15 • 123081 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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