На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  208075 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  180982 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  182963 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  374759 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139475 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136019 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154486 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143400 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145514 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153535 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  374759 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  351957 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  707000 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  652488 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  661071 просмотра

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Николаевской области российский беспилотник вызвал пожар травы в Коблевской громаде, а российская артиллерия дважды обстреляла акваторию Очаковской громады, без жертв.

Общество •   •  26817 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственный объект, в результате чего 1 гражданское лицо погибло и 2 получили ранения.

Война •   •  25256 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  24083 просмотра
Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня в Украине без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 5-14° тепла, днем 14-24° тепла.

Общество •   •  24524 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине

Здание пожарно-спасательной части в Харьковской области повреждено от российских обстрелов: треть здания пожарной части разрушена.

Война •   •  21404 просмотра
российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине

За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.

Война •   •  22320 просмотра
За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина

За минувшие сутки россияне совершили 418 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 95 беспилотников, 15 ракетных обстрелов и 304 артиллерийских удара, что привело к разрушениям жилых домов, инфраструктуры и ранению одного гражданского лица.

Война •   •  22123 просмотра
Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина

За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 22 ракетных, 79 авиационных ударов и 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в нескольких регионах.

Война •   •  21835 просмотра
За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов

Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Украинский боксер Сергей Богачук стал временным чемпионом мира по версии WBC в среднем весе после победы над американцем Брайаном Мендосой в Лас-Вегасе, посвятив свою победу украинцам.

Война •   •  21851 просмотра
Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца

Употребление в пищу жирной рыбы, растительных масел, фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов, чая и чеснока помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и улучшая кровоток.

Здоровье •   •  17317 просмотра
Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца