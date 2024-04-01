На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Николаевской области за прошедшие сутки из-за попадания вражеского БПЛА типа "Ланцет" горела трава в Коблевской громаде. Также российские оккупанты дважды обстреляли акваторию Очаковской громады. Обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщил начальник ОВА Виталий Ким, передает УНН.

"Вчера, 31 марта, в 10:35 в результате попадания вражеского БпЛА типа "Ланцет" в Коблевской громаде возникло возгорание сухой травы", - написал Ким в соцсетях.

По его словам, пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

Кроме того, как сообщил председатель ОВА, россияне в 15:41 и 18:21 из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Также никто не пострадал.

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